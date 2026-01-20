Szoboszlai conferma i colloqui con il Liverpool per il nuovo contratto

Szoboszlai ha confermato di essere in trattativa con il Liverpool per il rinnovo del suo contratto. La notizia, diffusa da un sito inglese, fornisce dettagli sulle conversazioni in corso tra il giocatore e il club. In questo articolo, vi proponiamo una sintesi fedele delle informazioni, rendendole accessibili anche a chi non ha familiarità con l’inglese.

Riportiamo fedelmente a voi lettori poco avvezzi con la lingua inglese l'articolo apparso poco fa da un sito inglese. Se volete cimentarvi con la lettura in lingua originale trovate il link alla fine dell'articolo. Dominik Szoboszlai ha rivelato di essere in trattative con il Liverpool per estendere il suo contratto, ma insiste che non è stata ancora presa alcuna decisione. La difesa del Liverpool in Premier League non è andata secondo i piani finora, con i Reds a 14 punti dalla capolista Arsenal, mentre sono noni in Champions League in vista della trasferta di mercoledì a Marsiglia. Tuttavia, Szoboszlai è stato uno dei migliori giocatori della squadra di Arne Slot in questa stagione.

