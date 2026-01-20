Il Tar dell'Emilia-Romagna ha accolto il ricorso dei tassisti e annullato il provvedimento

Bologna, 20 gennaio 2026 – Annullato il provvedimento Città 30. Il Tar dell'Emilia-Romagna ha accolto il ricorso dei tassisti e annullato il provvedimento il Piano particolareggiato del traffico urbano e le ordinanze istitutive delle zone in cui il limite di velocità è stato portato a 30 chilometri orari, fermi restando gli ulteriori provvedimenti che l'Amministrazione intenderà adottare. Galeazzo Bignami, capogruppo FdI alla Camera. Città 30 è la misura che abbassa il limite di velocità delle strade bolognesi a 30 all’ora, incontrando subito levate di scudi di associazioni e opposizione. Non si fanno dunque attendere i commenti di Fratelli d’Italia, che avevano promosso il ricorso, tramite l’europarlamentare Stefano Cavedagna. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Svolta Città 30 a Bologna: il Tar accoglie il ricorso dei tassisti e annulla il provvedimento

Tar annulla il provvedimento di Bologna ‘Città 30’Il Tribunale Amministrativo Regionale dell’Emilia-Romagna ha deciso di annullare il provvedimento del Comune di Bologna che aveva istituito la ‘Città 30’.

Bologna, il Tar annulla il provvedimento del Comune di Bologna che ha istituito la Città 30Il Tar dell’Emilia-Romagna ha annullato il provvedimento del Comune di Bologna che aveva istituito il limite di velocità di 30 kmh nel centro cittadino.

La pagina raccoglie link, post e video provenienti da piattaforme online.

Argomenti discussi: Nuovo piano del traffico, la svolta: Vogliamo una città vivibile; Roma rallenta: nel centro storico scatta il limite dei 30 km/h; Zona 30 nel centro storico, la critica di Ecoitaliasolidale: Così aumenta l’inquinamento; Caso Nada Cella: la città tranquilla e il mistero infinito. Trent’anni di buio, poi la svolta inattesa.

Svolta Città 30 a Bologna: il Tar accoglie il ricorso dei tassisti e annulla il provvedimento - Bologna, 20 gennaio 2026 – Annullato il provvedimento Città 30. Il Tar dell'Emilia-Romagna ha accolto il ricorso dei tassisti e annullato il provvedimento il Piano particolareggiato del traffico ... ilrestodelcarlino.it

Il Tar boccia il limite dei 30 km/h a Bologna - Il Tar dell’Emilia-Romagna boccia il progetto ‘Città 30’ a Bologna, annullando i limiti di velocità a 30 km/h nelle zone urbane. gazzettadibologna.it

SICUREZZA URBANA A COSENZA, L’ALLARME DELL’OPPOSIZIONE: “SERVE UNA SVOLTA PER UNA CITTÀ PIÙ SICURA E VIVIBILE” Bonofiglio e Mancini presentano il progetto “Cosenza Sicura”: tecnologia, presidio del territorio e partecipazione civica a - facebook.com facebook