La Juventus accelera sul mercato di gennaio, con importanti movimenti che coinvolgono attacco, centrocampo e fascia destra. A meno di due settimane dalla chiusura della sessione, i bianconeri cercano di rafforzare la rosa per migliorare la competitività. Intanto, la squadra ha sorpassato l’Inter in classifica, aprendo nuovi scenari nella corsa allo scudetto. Ecco gli aggiornamenti principali sulle operazioni e le strategie della Juventus in questa fase cruciale.

Le ultime sul mercato bianconero dall’attacco al centrocampo passando per la fascia destra Tredici giorni alla chiusura di questo calciomercato di gennaio. Tra le più attive c’è senz’altro la Juventus, che non molla la presa su Mateta del Crystal Palace (ha un accordo col francese) mantenendo calda l’alternativa: En-Nesyri del Fenerbahce, sul quale c’è anche il Napoli di Conte. (AnsaFoto) – Calciomercato.it L’altra priorità della Juve è il vice Yildiz. La pista Chiesa ha perso forza negli ultimi giorni, mentre ha preso quota quella che porta al figlio d’arte Daniel Maldini. 🔗 Leggi su Calciomercato.it

© Calciomercato.it - Svolta a destra e grande colpo a zero: la Juve accelera e sorpassa l’Inter

Juve, serve una svolta (anche a destra): colpo a zero dalla LigaLa Juventus cerca una svolta nel suo reparto mediano, puntando a rinforzare la mediana con un colpo a zero dalla Liga.

Il Cile fa la sua più grande svolta a destra. Chi è (e cosa farà) José Antonio KastIl Cile ha assistito a un'importante svolta politica con la vittoria di José Antonio Kast, candidato di estrema destra, alle presidenziali.

La notizia è accompagnata da post social e video correlati disponibili più avanti.

Realizzazione della linea tramviaria TEB 2 nelle vie Pescaria, De Gasperi e Pilo: modificata la viabilità; Bollettino della viabilità n. 6 del 16.1.2026; Cantieri in città dal 16 al 22 gennaio: viabilità alternativa e lavori in corso; Lanalisi/ Trump e la svolta a destra dellAmerica Latina.

Svolta a destra e grande colpo a zero: la Juve accelera e sorpassa lInter - Juve boom sul calciomercato: svolta a destra e scippo allInter. Poi super colpo a costo zero, ecco tutti i dettagli ... calciomercato.it

Lappello di Zaia per la svolta a destra: Fine vita e accoglienza non siano tabù. Vannacci: Non è il mio riferimento - Lex governatore veneto pubblica sul Foglio un manifesto da aspirante leader: Non siamo quelli di cinquantanni fa ... ilfattoquotidiano.it

Mercato Juve: l’alternativa a Chiesa in attacco è Maldini, svolta a destra con Mazraoui del Manchester United. Chi servirebbe di più ai bianconeri secondo voi FONTE: #LaGazzettadelloSport Damien Comolli, Giorgio Chiellini e Marco Ottolini hanno d - facebook.com facebook