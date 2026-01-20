Supplenze 2026 | segreterie scolastiche alla ricerca di insegnanti

Le supplenze per l’anno scolastico 202526 sono gestite secondo le modalità previste dall’OM n. 882024. Le segreterie scolastiche avviano le procedure di interpello quando le graduatorie risultano esaurite, ovvero quando non ci sono più candidati disponibili ad accettare incarichi. Questa procedura garantisce la continuità delle attività didattiche e l’assegnazione degli incarichi agli insegnanti disponibili.

Supplenze docenti 202526: è confermata la procedura di interpello prevista dall’OM n. 882024. Gli interpelli saranno proposti quando le graduatorie risulteranno esaurite, ossia non ci saranno più aspiranti che potranno accettare l’incarico proposto. L’interpello è diramato a livello nazionale tramite gli Uffici Scolastici. Il Ministero ha autorizzato le scuole ad acquisire la risposta ad un INTERPELLO MAD per supplenze brevi fino a 10 giorni nella scuola di infanzia e primaria. NOTA N.B. Si consiglia di cliccare sul relativo link perché in questi giorni gli interpelli sono numerosi e le pagine degli Uffici Scolastici potrebbero essere aggiornate costantemente e non tutti gli avvisi potrebbero essere presenti in questa pagina.🔗 Leggi su Orizzontescuola.it

Supplenze 2026: segreterie scolastiche alla ricerca di insegnantiLe segreterie scolastiche stanno iniziando le procedure per le supplenze 2026, in conformità con l'OM n.

Supplenze 2026: segreterie scolastiche alla ricerca di insegnantiLe segreterie scolastiche stanno organizzando le supplenze per l’anno 202526, seguendo la procedura di interpello prevista dall'OM n.

