Oggi, 20 gennaio 2026, si tiene una nuova estrazione di Lotto, SuperEnalotto e 10eLotto. In questa giornata, i giocatori possono verificare i numeri estratti e consultare eventuali vincite. L’appuntamento quotidiano offre l’opportunità di conoscere i risultati delle lotterie italiane, con attenzione alle modalità di gioco e alle possibilità di ottenere premi.

Milano, 20 gennaio 2026 – Nuova estrazione di Lotto, SuperEnalotto e 10eLotto oggi, martedì 20 gennaio 2026. La sestina vincente vale un Jackpot di 108 milioni e 200mila euro. L’ultimo “6” è stato centrato il 22 maggio a Desenzano del Garda (in provincia di Brescia), con un montepremi vinto di 35 milioni di euro. Se vi siete persi l’esito di qualche concorso passato, potete controllare il nostro archivio storico delle estrazioni. Una curiosità statistica: il primo Jackpot della storia del SuperEnalotto fu centrato a gennaio. Correva l'anno 1998 e il gioco era stato inventato da appena un mese, quando, il 17 gennaio, 6 numeri resero milionaria una piccola città della provincia di Brescia, Poncarale. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - SuperEnalotto oggi, 20 gennaio 2026: estrazione e numeri di Lotto e 10eLotto

SuperEnalotto oggi, 2 gennaio 2026: estrazione e numeri di Lotto e 10eLottoMilano, 2 gennaio 2026 – Questa sera, venerdì 2 gennaio 2026, si tengono le estrazioni del SuperEnalotto, del Lotto e del 10eLotto.

Superenalotto oggi 5 gennaio 2026: estrazione e numeri di Lotto e 10eLottoEcco i numeri estratti oggi, 5 gennaio 2026, per il Superenalotto, il Lotto e il 10eLotto.

Scorrendo la pagina è possibile consultare contenuti social e video collegati.

Argomenti discussi: Lotto e Superenalotto, l’estrazione di oggi 17 gennaio: nessun 6 centrato; Estrazioni SuperEnalotto, Lotto e 10eLotto di oggi sabato 17 gennaio 2026; Estrazioni Lotto oggi e numeri SuperEnalotto di giovedì 15 gennaio 2026; Estrazioni Lotto, Superenalotto e 10eLotto di oggi sabato 17 gennaio 2026: numeri vincenti, quote, jackpot.

Estrazioni Lotto, Superenalotto e 10eLotto di martedì 20 gennaio 2026: numeri vincenti e quote di oggi in diretta - Estrazioni Lotto, Superenalotto e 10eLotto, i numeri vincenti di martedì 20 gennaio 2026: su Leggo.it a questa pagina le estrazioni in tempo reale, tutti i numeri vincenti e le ... msn.com

Estrazioni Lotto, SuperEnalotto e 10eLotto oggi martedì 20 gennaio 2026: numeri vincenti e quote - I Giochi del SuperEnalotto, Lotto e 10eLotto di martedì 20 gennaio 2026: i numeri vincenti nelle estrazioni di questa sera in diretta su Fanpage ... fanpage.it

SuperEnalotto - Estrazione e risultati 10/01/2026

Il montepremi stellare del Superenalotto attende ancora d’essere agguantato, ma tanti vincitori oggi possono festeggiare con piccole ma interessanti somme da decine di migliaia di euro. - facebook.com facebook