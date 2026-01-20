Supercoppa Italiana nel 2026 si torna al vecchio format?
La Supercoppa Italiana potrebbe tornare alla formula tradizionale già dal 2026. Recentemente, il presidente della Lega Serie A, Ezio Simonelli, ha espresso interesse per un format a finale secca tra due squadre, abbandonando la struttura a quattro squadre e la sede in Arabia Saudita. Questa possibile modifica rappresenta una scelta volta a valorizzare maggiormente l’aspetto sportivo e la tradizione della competizione.
La Supercoppa Italiana potrebbe presto voltare pagina e tornare a una formula più tradizionale. Nei giorni scorsi, il presidente della Lega Serie A Ezio Simonelli ha aperto ufficialmente alla possibilità che, a partire dal 2026, la competizione venga nuovamente disputata con una finale secca tra due squadre, abbandonando il recente format a quattro partecipanti e la sede fissa in Arabia Saudita. Un’ipotesi che riporta al centro del dibattito il ruolo e il significato della Supercoppa nel panorama calcistico italiano. Negli ultimi anni, la manifestazione ha subito una profonda trasformazione. La scelta di esportare l’evento all’estero, prima con partite singole e poi con una vera e propria Final Four, è stata dettata principalmente da esigenze economiche. 🔗 Leggi su Laprimapagina.it
