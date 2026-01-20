Super mareggiata ad Aci Castello le onde alte 8 metri fanno paura | il video nella notte

Nella notte, Aci Castello ha registrato una forte mareggiata con onde che hanno raggiunto gli otto metri di altezza, generando preoccupazione tra la popolazione. L’allerta rossa riguarda anche Sicilia, Sardegna e Calabria, a causa del ciclone Harry, il cui massimo impatto è atteso oggi, martedì 20 gennaio. Le autorità monitorano attentamente la situazione per garantire la sicurezza dei cittadini.

È allerta rossa in Sicilia, Sardegna e Calabria per il ciclone Harry, il cui picco è previsto per oggi, martedì 20 gennaio. La tempesta di vento presenta raffiche superiori ai 110-120km all’ora, forti piogge e mareggiate lungo le coste esposte, motivo per cui la Protezione civile ha emesso l’allerta rossa nelle tre regioni. Una situazione di emergenza che dovrebbe attenuarsi da mercoledì. Si tratta dell’effetto di un vortice di bassa pressione tra il Canale di Sardegna e le coste della Tunisia, che ha investito in pieno le isole maggiori e la Calabria. Sono attesi accumuli superiori ai 300 millimetri in meno di 48 ore (più di quanto piove in tre mesi) e onde al largo nello Ionio e nel basso Tirreno fino a 8-9 metri, tra i 6 e 7 metri sulle coste della Sardegna orientale e sulla fascia ionica di Sicilia e Calabria. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

