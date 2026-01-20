Super Brignone fantastico ritorno Dopo dieci mesi è sesta in gigante

Dopo dieci mesi di assenza, Federica Brignone torna in Coppa del Mondo nel gigante di Plan de Corones. Ciò che era iniziato come un test si è trasformato in una prestazione significativa, con la sportiva italiana che si è piazzata sesta. Un ritorno che testimonia la sua determinazione e la volontà di riprendere il ritmo competitivo, dimostrando di essere ancora tra le protagoniste dello sci alpino.

Doveva essere solo un test, ma Federica Brignone ha il coraggio di una tigre e 292 giorni dopo l’infortunio il suo ritorno in coppa del Mondo nel Gigante di Plan de Corones è andato oltre ogni più rosea previsione. Settima alla fine della prima manche, l’azzurra ha recuperato una posizione nella seconda chiudendo al sesto posto. Davanti a lei il meglio dello sci femminile con l’austriaca Julia Scheib autrice di una fantastica seconda manche e di un recupero dal terzo al primo posto a dimostrazione della sua superiorità in Gigante in questa stagione. Dopo una grande prima manche è invece scivolata al terzo posto la campionessa di Pechino Sara Hector, mentre l’americana Shiffrin ha chiuso con il quinto posto. 🔗 Leggi su Panorama.it

