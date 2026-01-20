Il Teatro De Micheli ha ospitato un incontro dedicato al ricordo del vice brigadiere Armando Sepe, figura di valore e dedizione dell’Arma dei Carabinieri. Attraverso testimonianze e riflessioni, gli studenti hanno avuto l’opportunità di conoscere la sua eredità e il ruolo di un vero eroe silenzioso, che ha servito con impegno e coraggio il suo paese. Un’occasione per approfondire il senso di responsabilità e dedizione alla comunità.

Il ricordo e l’eredità del vice brigadiere Armando Sepe raccontati agli studenti. Il Teatro De Micheli ha ospitato un incontro. Nell’ambito delle celebrazioni per il 53° anniversario della scomparsa del vicebrigadiere Armando Sepe, il teatro De Micheli di Copparo ha ospitato un momento di approfondimento dedicato agli studenti delle classi seconde della secondaria di primo grado di Copparo, accompagnati dai docenti. È stata un’occasione per mantenere viva e tramandare alle nuove generazioni la memoria del militare dell’Arma, esempio di dedizione alla divisa e di sacrificio verso la comunità. Una vicenda che ha toccato i cuori di studentesse e studenti, quella ripercorsa assieme al comandante della Compagnia dei Carabinieri di Copparo maggiore Alessandro Volpini, al comandante della Stazione dei Carabinieri di Copparo luogotenente Giuseppe Zurlo, all’Associazione nazionale carabinieri – Sezione di Copparo rappresentata da Anacleto Giannone e Armando Zanforlin e all’assessore alla Scuola e alla Cultura Francesca Buraschi. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Sull’attenti per Armando Sepe: "Vi raccontiamo un eroe dell’Arma"

In ricordo dell’eroe Armando Sepe. La messa dedicata al carabiniereIn ricordo del Brigadiere Armando Sepe, si è svolta presso la chiesa dei Santi Pietro e Paolo una messa in sua memoria.

Carabinieri, commemorazione del brigadiere Armando Sepe deceduto in servizioSabato 17 a Copparo si è svolta una commemorazione in ricordo del brigadiere Armando Sepe, deceduto durante un servizio il 17 gennaio 1973.

Nella pagina sono presenti link, aggiornamenti e contenuti provenienti da piattaforme social e video.

Sempre sull’attenti Sorriso acceso, energia alta, dignità… quasi intatta. Se ci sei, noi pure... e anche se non ci sei Prenota il tuo pranzo/cena o vieni al banco! Centocelle - 0633977496 Nomentana - 068412989 Eur - 0645683768 Balduina - 064 - facebook.com facebook