Sul treno maledetto tanti 18enni tornavano da un concorso a Madrid | Morti sognando un futuro

Sul treno maledetto, molti giovani di appena 18 anni tornavano da un concorso a Madrid. Stanchi ma speranzosi, portavano con sé il ricordo delle domande affrontate e il desiderio di un futuro stabile. La loro strada si incrociava con un tragico destino, lasciando un segno profondo nel ricordo di chi li conosceva.

Tornavano stanchi ma fiduciosi, con la testa ancora immersa nelle domande del concorso e la stanchezza addosso, ma anche la speranza di un posto stabile in futuro. Sul treno Alvia diretto da Madrid a Huelva, in Andalusia, travolto domenica sera nella tragedia ad Adamuz, viaggiavano anche moltissimi 18enni e ventenni di ritorno a casa, dopo aver sostenuto le prove per diventare assistenti delle istituzioni penitenziarie dello Stato. Espressione di una generazione sospesa tra sacrifici e aspettative, colpita nel momento in cui il futuro sembrava finalmente a portata di mano. «Sono morti sognando un futuro», ripete sconvolta Raquel Lopez, responsabile di una storica Accademia di preparazione ai concorsi. 🔗 Leggi su Feedpress.me

