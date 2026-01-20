Nei prossimi giorni si deciderà come l’Unione europea risponderà alle recenti minacce di Donald Trump, che oltre ai dazi ha lasciato intendere possibilità di interventi militari. In questo contesto, alcuni sovranisti consigliano di non reagire, adottando un atteggiamento passivo. È importante analizzare con attenzione le strategie e le implicazioni di queste posizioni, per comprendere le scelte più appropriate di fronte a una sfida internazionale complessa.

Nei prossimi giorni si deciderà come l’Unione europea dovrà rispondere alle nuove minacce di Donald Trump, che ormai, oltre alla consueta sfilza di dazi, non esita a ventilare persino l’aggressione militare. Gli argomenti addotti per giustificare l’annessione della Groenlandia sono risibili, sono stati già smontati praticamente ovunque e non meritano di perderci tempo e righe preziose (se avete dubbi, è una questione talmente fessa che va bene pure l’intelligenza artificiale: chiedete a lei). Il succo è che gli Stati Uniti, se volessero, potrebbero già oggi schierare sopra, sotto e attorno alla Groenlandia tutte le forze armate di cui dispongono. 🔗 Leggi su Linkiesta.it

© Linkiesta.it - Strani sovranisti che consigliano di lasciarsi menare senza reagire

Ue: De Cristofaro, 'Italia senza ruolo per colpa di Meloni, sovranisti lavorano per disgregazione'In un clima di crescente tensione, l'Europa si trova ad affrontare sfide senza precedenti.

Su Beatrice Arnera e il diritto di lasciarsi senza avere paura delle conseguenzeBeatrice Arnera affronta con chiarezza il tema del diritto di lasciarsi, senza timori delle possibili conseguenze.

Qui trovi una selezione di aggiornamenti, post social e video sullo stesso argomento.

Una cosa di cui possiamo essere certi in questo mondo di incertezze è che @matteosalviniofficial si schiera sempre con lo straniero che vuole ledere gli interessi dell’Italia. Mai visto un sovranista più prono allo straniero di lui. - facebook.com facebook