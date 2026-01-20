L’ultimo episodio di Saturday Night Live del 2026 ha suscitato discussioni online a causa di alcune battute a sfondo sessuale, ritenute da molti troppo volgari e inappropriate. La parodia di Stranger Things e le battute di Finn Wolfhard hanno diviso il pubblico, generando un dibattito sulla gestione dell’umorismo e sui limiti del contenuto comico in televisione.

L’ultimo episodio di Saturday Night Live, il primo del 2026, ha acceso una forte polemica online per una serie di battute a sfondo sessuale giudicate da molti spettatori sessiste, volgari e mal calibrate. Al centro delle critiche non c’è solo il monologo di Finn Wolfhard, ma anche uno sketch costruito come una parodia di Sex and the City, in cui compaiono Wolfhard e i suoi ex co-protagonisti di Stranger Things. Nel complesso, l’episodio è stato accusato di ricorrere a una comicità considerata scontata, basata su stereotipi e su un uso del corpo femminile come bersaglio della risata. Ladbible spiega che durante il monologo di apertura, Wolfhard ha riflettuto sul fatto di essere cresciuto sotto gli occhi del pubblico, ricordando come molti momenti della sua adolescenza siano avvenuti davanti alle telecamere. 🔗 Leggi su Cinemaserietv.it

© Cinemaserietv.it - Stranger Things, bufera sulla parodia del SNL – e le battute sessuali di Finn Wolfhard dividono il pubblico

Stranger Things, l'ira dei fan per la parodia di Finn Wolfhard al SNL: "Inutile e volgare"Il debutto di Finn Wolfhard al Saturday Night Live ha suscitato reazioni contrastanti tra i fan di Stranger Things.

Leggi anche: Finn Wolfhard: «Stranger Things riflette le nostre vite e la lotta contro i mostri interiori. Con l’ultimo episodio speriamo di suscitare forti emozioni nel pubblico»

Di seguito sono raccolti video e contenuti online collegati alla notizia pubblicata.

Argomenti discussi: Stranger Things, bufera sul finale: È stato scritto da ChatGPT? Il web si divide; Bufera ChatGPT: accusati gli autori di Stranger Things di usare l’IA per il finale di serie divisivo; Stranger Things: i fratelli Duffer hanno davvero usato ChatGPT per scrivere il finale? Ecco la verità; Stranger Things, su Netflix il documentario con i retroscena della quinta stagione (ma mancano due attori protagonisti). Cosa sappiamo.

Stranger Things: i fratelli Duffer hanno davvero usato ChatGPT per scrivere il finale? Tutta la verità (forse) sull'AI - Ai fan non è scappato l'indizio nascosto nel documentario uscito su Netflix il 12 gennaio e sui social è scoppiata l'ennesima polemica sulla serie ... libero.it

Bufera ChatGPT: accusati gli autori di Stranger Things di usare l’IA per il finale di serie divisivo - I fan di Stranger Things accusano i Duffer Brothers di aver usato ChatGPT per il controverso finale. L’accusa nasce da uno screenshot virale del documentario dietro le quinte di Netflix. View on euron ... msn.com

Da Hawkins a Milano: Vecna e Will avvistati tra passerelle, look dark e ristoranti super cool #StrangerThings #milanofashionweek x.com

La canzone più ascoltata al mondo in questo momento è cantata da… un attore di Stranger Things! Joe Keery — l’amatissimo Steve Harrington — ha pubblicato End of Beginning con il progetto Djo, e sta spopolando ovunque. Il testo, la traduzione e il signif - facebook.com facebook