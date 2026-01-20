Strage di Crans-Montana l'autopsia rivela | Emanuele Galeppini è morto per asfissia

L'autopsia di Emanuele Galeppini, sedicenne campione di golf di Genova e una delle sei vittime della strage di Crans-Montana, ha confermato che la causa della morte è stata l'asfissia. I risultati forniscono dettagli importanti sulla tragedia, contribuendo a chiarire le circostanze che hanno portato alla perdita del giovane. La vicenda resta sotto approfondimento investigativo, nel rispetto della memoria delle vittime e delle indagini in corso.

Emanuele Galeppini, sedicenne campione di Golf genovese tra le sei vittime italiane della strage di Crans-Montana, è morto per asfissia: è quanto è emerso dall'autopsia effettuata nelle scorse ore. Verranno fatte ulteriori analisi e approfondimenti per capire la miscela dei fumi tossici respirati dal ragazzo.🔗 Leggi su Fanpage.it

Emanuele Galeppini morto a Crans-Montana per asfissia, autopsia esclude schiacciamento e ustioniEmanuele Galeppini è deceduto a Crans-Montana per cause riconducibili all’asfissia.

La tragedia di Crans Montana: Emanuele Galeppini è morto per asfissiaLa tragedia di Crans-Montana ha coinvolto Emanuele Galeppini, sedicenne di Genova e talento del golf.

Sono disponibili diversi contenuti social e video per ampliare la visione della notizia.

Argomenti discussi: La strage di Crans-Montana e i meccanismi mafiosi: Le Constellation era un nodo. L'ascesa dei Moretti e il filo invisibile dalla Corsica alla Svizzera; Quarta Repubblica: Crans-Montana, la testimonianza esclusiva sulla titolare in fuga Video; Crans-Montana, fuga dalla perla svizzera segnata dalla strage: In paese ondata di disdette; Incendio Crans-Montana, l'orrore della strage nei verbali dei testimoni.

Strage di Crans-Montana, gli avvocati dei coniugi Moretti: «Jessica è uscita di corsa dal locale solo per allertare i vigili del fuoco» - I legali dei proprietari di Le Constellation contestano molti punti della ricostruzione della serata e sembravo voler portare altrove parte delle colpe ... vanityfair.it

Emanuele Galeppini morto per asfissia nella strage di Crans-Montana - Emanuele Galeppini, il sedicenne campione di golf genovese coinvolto nella strage di Crans-Montana, è morto per asfissia e non per schiacciamento e nemmeno per le ustioni. E' quanto emerge ... ansa.it

Strage di Crans-Montana, i coniugi Moretti di nuovo dai pm. Jacques arriva in blindato x.com

STRAGE CI CRANS - MONTANA: ECCO COSA VEDEVA DA DENTRO IL CASCO CYANNE PANINE Questo è esattamente lo stesso casco indossato da Cyane Panine, la cameriera di appena 24 anni morta nel rogo del Le Constellation, a cui la titolare avreb - facebook.com facebook