Gli avvocati dei coniugi Moretti, proprietari di Le Constellation, hanno commentato la tragedia di Crans-Montana, sostenendo che Jessica si sia allontanata dal locale per chiamare i soccorsi. Contestano inoltre alcuni aspetti della ricostruzione dei fatti e sembrano voler attribuire responsabilità anche ad altri soggetti. La vicenda rimane complessa e aperta a ulteriori chiarimenti nelle indagini in corso.

Gli avvocati sono tre: Yaël Hayat, Patrick Michod e Nicola Meier. Raccontano che i Moretti sono «devastati dal dolore» e sentono la responsabilità immensa dell'accaduto. «Non abbiamo parlato fino ad adesso perché c’è un momento per il silenzio, per rispetto verso vittime, a chi lotta per vivere e verso i loro cari. Ma c’è anche un tempo per le parole, parole di empatia e parole che restituiscono la verità che è stata distorta. Non farà passare il dolore, ma potrebbe permettere di contenerlo e di frenare alcune derive. Loro erano i proprietari di quel luogo e come tali si sentono responsabili. 🔗 Leggi su Vanityfair.it

© Vanityfair.it - Strage di Crans-Montana, gli avvocati dei coniugi Moretti: «Jessica è uscita di corsa dal locale solo per allertare i vigili del fuoco»

La strage di Crans-Montana, la storia dei coniugi Moretti. Lei sarebbe stata ripresa mentre fugge dal locale in fiamme con la cassa in manoLa vicenda dei coniugi Moretti, proprietari del locale Le Constellation a Crans-Montana, è al centro delle indagini sull’incendio della notte di Capodanno, che ha causato 40 vittime.

Strage Crans-Montana, i proprietari del locale Jacques e Jessica Moretti indagati per omicidio colposoSono state avviate indagini penali nei confronti di Jacques e Jessica Moretti, proprietari francesi del locale di Crans-Montana, coinvolto nella tragedia di Capodanno.

Più sotto sono elencati link, post social e video collegati alla news.

La strage di Crans-Montana e i meccanismi mafiosi: Le Constellation era un nodo. L'ascesa dei Moretti e il filo invisibile dalla Corsica alla Svizzera; Quarta Repubblica: Crans-Montana, la testimonianza esclusiva sulla titolare in fuga Video; Crans-Montana, fuga dalla perla svizzera segnata dalla strage: In paese ondata di disdette; Incendio Crans-Montana, l'orrore della strage nei verbali dei testimoni.

Strage di Crans-Montana, gli avvocati dei coniugi Moretti: «Jessica è uscita di corsa dal locale solo per allertare i vigili del fuoco» - I legali dei proprietari di Le Constellation contestano molti punti della ricostruzione della serata e sembravo voler portare altrove parte delle colpe ... vanityfair.it

Fuga di turisti da Crans-Montana dopo la strage di Capodanno, disdette tra hotel e strutture in crisi - Cancellazioni negli hotel e clientela in fuga: l’impatto economico della tragedia. Crans-Montana non è una città fantasma, ma il clima è diverso ... virgilio.it

Strage di Crans-Montana, i coniugi Moretti di nuovo dai pm. Jacques arriva in blindato x.com

STRAGE CI CRANS - MONTANA: ECCO COSA VEDEVA DA DENTRO IL CASCO CYANNE PANINE Questo è esattamente lo stesso casco indossato da Cyane Panine, la cameriera di appena 24 anni morta nel rogo del Le Constellation, a cui la titolare avreb - facebook.com facebook