Strage Crans-Montana autopsia su Emanuele Galeppini | morto per asfissia a 16 anni attese ulteriori analisi per capire i fumi respirati

Si è svolta l’autopsia su Emanuele Galeppini, il 16enne deceduto nella strage di Crans-Montana. I risultati indicano che la morte è stata causata da asfissia dovuta a fumi tossici, mentre sono state escluse ustioni e schiacciamento. Sono in corso ulteriori analisi per determinare con precisione le sostanze respirate. Restano da chiarire ancora alcuni aspetti della tragedia.

