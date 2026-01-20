Strada di Mugnano riasfaltata effettuato il ripristino della segnaletica

La Strada Provinciale 315 di Mugnano è stata recentemente riasfaltata e sono stati ripristinati i segnali stradali. Questo intervento, realizzato dalla Provincia di Perugia, migliora la sicurezza e la viabilità dell’arteria, che da tempo richiedeva interventi di manutenzione. L’attenzione alle infrastrutture locali rappresenta un passo importante per garantire condizioni più sicure per residenti e utenti della strada.

Il Capogruppo di Fare Perugia – Forza Italia, Augusto Peltristo, esprime soddisfazione per l'intervento di manutenzione e messa in sicurezza effettuato dalla Provincia di Perugia sulla Strada Provinciale 315 di Mugnano – Variante, un'arteria da tempo al centro delle preoccupazioni dei residenti. Alla fine del 2024, Peltristo – in qualità di Capogruppo consiliare e Portavoce del Comitato Pievaiola – aveva promosso e sostenuto una raccolta firme che aveva raccolto oltre 150 sottoscrizioni da parte dei cittadini di Mugnano e delle zone limitrofe. Le firme chiedevano interventi urgenti e risolutivi per la sicurezza stradale lungo la SP 315, strada che delimita il paese e viene spesso percorsa ad alta velocità.

