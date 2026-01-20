Storie di una rivalità mai sopita

Tra Josè Mourinho e la Juventus si cela una storia di continui confronti e tensioni, che attraversa diversi momenti del calcio europeo. Dal successo con l’Inter al ruolo di avversario in partite cruciali, il tecnico portoghese ha spesso suscitato reazioni contrastanti tra i tifosi bianconeri. Questa rivalità, mai sopita, riflette un rapporto complesso e ricco di sfumature, che si rinnova nel tempo attraverso sfide sportive e confronti verbali.

Il rapporto Tra Josè Mourinho e la Juventus non è mai stato banale. Dai tempi dell’Inter del Triplete fino alle più recenti notti europee, il tecnico portoghese è sempre stato percepito dai tifosi bianconeri come una figura divisiva, spesso provocatoria, mai neutra. Ogni ritorno dello Special One a Torino è accompagnato da fischi e polemiche, uno scenario che si ripeterà con ogni probabilità anche mercoledì sera in occasione di Juventus-Benfica, sfida pronta a riaccendere una rivalità fatta di gesti iconici e dichiarazioni rancorose. Dal celebre “ zero tituli ” fino alle accuse dirette ai tecnici bianconeri dell’epoca; Mourinho non ha mai nascosto il suo antagonismo sportivo verso la Vecchia Signora.🔗 Leggi su Stilejuventus.com

Champions League, Benfica Napoli è anche Mouirinho contro Conte: storia di precedenti e rivalità tra i due allenatori! Il confronto di una sfida mai sopitaBenfica Napoli di Champions League mette in scena anche il duello tra José Mourinho e Antonio Conte, due dei più grandi allenatori europei.

SPALLETTI LANCIA LA FRECCIATA A CONTE: JUVENTUS-NAPOLI È GIÀ GUERRA

