Le storie del Santa Maria della Scala rivelano come la sua struttura e il suo funzionamento riflettano le innovazioni ospedaliere del Trecento. Dopo aver avviato il progetto del duomo di Milano, il duca Gian Galeazzo Visconti cercò un modello di eccellenza per un nuovo grande ospedale, ispirandosi a soluzioni che ancora oggi testimoniano la visione moderna di cura e assistenza, radicate in un passato di grande innovazione.

Dopo aver iniziato il duomo di Milano, il duca Gian Galeazzo Visconti cercò un modello per un nuovo grande ospedale degno del suo ricordo, a Milano. Lo trovò presto, nel 1399, con il Santa Maria della Scala, sul quale volle una relazione descrittiva e una mappa illustrativa dai suoi fiduciari presenti a Siena. La nuova Milano aveva bisogno di essere eccellente e non si peritava di cercare "all’estero", quale era allora Siena pur inserita nel complesso politico-militare milanese anti-fiorentino di cui è ricordo in uno splendido manoscritto miniato, in mostra all’Archivio di Stato di Siena. Il biscione vi dichiara che la ricognizione dei diritti vantati da Siena nel territorio senese-grossetano nel 1400 era stata voluta dal Visconti: per sapere dove e che diritti pretendere. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Storie dal Santa Maria della Scala. La modernità di un modello del ’300

Santa Maria della Scala. Il luogo dove la vita non smette di passareSanta Maria della Scala, simbolo di storia e memoria, si presenta come un luogo intriso di vita e passaggi.

Santa Maria della Scala: "Ha bisogno di essere governato meglio"Il Santa Maria della Scala rappresenta un patrimonio storico collettivo, frutto di un lavoro condiviso nel corso dei secoli.

La notizia è affiancata da contenuti social e video collegati all’argomento.

Le belle storie del Santa Maria ’Affari, credito e denaro’ viaggio nel Banco dello Spedale - Prossimo appuntamento il 20 con ’Il potere e la bellezza’, tra i reperti etruschi dell’Archeologico. lanazione.it

Einstein’n Tek Formülü Dünyay Nasl Ykt| Tarihi Belgesel

“Fior di Storie”, a Santa Lucia di Piave la rassegna teatrale per ragazzi Prenderà il via sabato 17 gennaio al Palacastanet di Santa Lucia di Piave (in Piazza Unità di Italia) la seconda edizione di “Fior di Storie”, la rassegna di teatro per ragazzi promossa dal Co - facebook.com facebook