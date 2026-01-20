Storica vittoria per l’Unione Rugby Samb

L’Unione Rugby Samb ottiene una vittoria importante in trasferta contro LA Rugby L’Aquila, uno dei campi più difficili della Serie A. Con un punteggio di 26-33, la squadra di San Benedetto dimostra solidità e determinazione, inviando un segnale positivo al campionato. Risultato che rafforza la posizione in classifica e conferma la crescita del team in una stagione ancora ricca di sfide.

Colpo esterno pesante. Talmente pesante da fare rumore, oltre che classifica. Sul campo della LA Rugby L’Aquila, terreno storicamente ostico per chi arriva da fuori, l’ Unione Rugby San Benedetto si impone 26-33 e manda un messaggio chiaro al campionato di Serie A: questa squadra c’è, eccome. È una vittoria costruita con carattere, solidità mentale e una precisa identità di gioco. I rossoblù partono senza timori reverenziali, prendono subito campo e fiducia, e mostrano fin dai primi minuti di voler comandare. La chiave sta davanti: la mischia sambenedettese lavora con ordine e potenza, vince le chiusure, domina le fasi statiche e costringe più volte gli abruzzesi a indietreggiare sotto la spinta continua dei piloni rossoblù. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

