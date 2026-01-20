Storica sentenza sull’amianto un milione di risarcimento alla famiglia di un vigile del fuoco | nipoti compresi

Il tribunale di Genova ha stabilito un risarcimento di circa un milione di euro ai familiari di un vigile del fuoco della Spezia, deceduto a causa dell’esposizione all’amianto sul luogo di lavoro. La sentenza rappresenta una significativa decisione in materia di responsabilità e tutela della salute dei lavoratori, coinvolgendo anche i nipoti del defunto. Questa pronuncia evidenzia l’importanza di riconoscere e affrontare i rischi legati all’amianto nel settore pubblico.

Il tribunale di Genova ha condannato il ministero dell’Interno a un risarcimento di circa un milione di euro per i familiari di un vigile del fuoco della Spezia, morto a causa dell’esposizione professionale alle polveri e fibre di amianto. La sentenza, emessa dalla giudice Valentina Cingano, rappresenta un importante precedente in un lungo contenzioso che coinvolge i vigili del fuoco italiani, già vittime di numerosi casi di malattie professionali legate all’amianto. L’amianto, utilizzato in passato per la realizzazione di attrezzature e materiali di protezione, si è rivelato un nemico mortale per molti lavoratori, tra cui i vigili del fuoco, che sono stati esposti a queste sostanze altamente cancerogene durante le loro operazioni quotidiane. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

