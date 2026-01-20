A Pescara è stato introdotto un divieto temporaneo di fontane luminose e candele pirotecniche nei locali, in risposta agli eventi di Crans-Montana. L'ordinanza del sindaco sarà in vigore fino al 30 aprile, con l’obiettivo di prevenire incendi e garantire la sicurezza pubblica. Sono previste sanzioni amministrative per chi viola le disposizioni.

Pescara - Dopo i fatti di Crans-Montana, ordinanza del sindaco per prevenire incendi e panico nei locali: divieto immediato fino al 30 aprile, previste sanzioni amministrative. Il Comune di Pescara introduce un divieto immediato sull’uso di fiamme libere, candele pirotecniche, fontane luminose e articoli pirotecnici in tutti i pubblici esercizi e locali aperti al pubblico presenti sul territorio comunale. La misura è contenuta in un’ordinanza firmata dal sindaco Carlo Masci, adottata a seguito dei recenti e tragici eventi avvenuti nella località turistica svizzera di Crans-Montana. Il provvedimento, in vigore con effetto immediato, resterà valido fino al 30 aprile, in attesa delle valutazioni delle autorità competenti. 🔗 Leggi su Abruzzo24ore.tv

© Abruzzo24ore.tv - Stop fiamme nei locali: Pescara vieta fontane luminose e candele pirotecniche subito

Arenzano vieta le candele pirotecniche nei locali, è il primo Comune della LiguriaArenzano diventa il primo Comune della Liguria a vietare l'uso di candele pirotecniche nei locali pubblici.

Arenzano vieta le candele pirotecniche nei locali, è il primo Comune della LiguriaArenzano ha vietato l’uso di candele pirotecniche nei locali pubblici, diventando il primo Comune della Liguria a adottare questa misura.

Qui sotto trovi una selezione di post e contenuti legati allo stesso argomento.

Livigno. Dopo Crans-Montana, stop a fiamme libere e articoli pirotecnici nei locali pubblici; Stop a fiamme e pirotecnici nei locali: il sindaco firma l’ordinanza; JESOLO | STOP A CANDELINE E FIAMME LIBERE NEI LOCALI DA BALLO; Fiamme libere nei locali: c’è il no del Comune.

Stop fiamme nei locali: Pescara vieta fontane luminose e candele pirotecniche subito - Cronaca Pescara - 20/01/2026 12:38 - Dopo i fatti di Crans-Montana, ordinanza del sindaco per prevenire incendi e panico nei locali: divieto immediato fino al 30 aprile, ... abruzzo24ore.tv

Fiamme libere nei locali, il Comune di Scandiano emana un’ordinanza per vietarle. E scattano i controlli - Alla luce dei recenti fatti di cronaca internazionale, il Sindaco ha firmato un’ordinanza contingibile e urgente per rafforzare la sicurezza nei locali aperti al pubblico. Il provvedimento vieta, con ... nextstopreggio.it

Primo piano | Tragedia Crans-Montana, segnale da Jesolo: “Stop a candeline o fiamme libere nelle nostre discoteche” - facebook.com facebook