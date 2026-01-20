Stop alle trasferte | vietati gli spostamenti dei tifosi di Roma e Fiorentina

Il Ministero dell’Interno ha annunciato il divieto di trasferte per i tifosi di Roma e Fiorentina fino alla fine della stagione. Questa misura, comunicata da fonti istituzionali, mira a garantire la sicurezza durante le manifestazioni sportive. La decisione riguarda esclusivamente gli spostamenti dei supporter delle due squadre, con l’obiettivo di prevenire eventuali criticità durante gli eventi futuri.

Secondo quanto emerge da ambienti istituzionali, Ministero dell’Interno ha disposto il divieto di trasferta per i tifosi di Roma e Fiorentina fino al termine della stagione. La decisione è stata assunta nelle ultime ore ed è già operativa. Alla base del provvedimento pesano episodi gravi e ripetuti, avvenuti in Italia e all’estero, che hanno portato le autorità a intervenire con una misura generale. Nelle valutazioni rientra anche l’assenza di strumenti di selezione preventiva verso i singoli responsabili di violenze, elemento che ha spinto a una linea più rigida. Il blocco riguarda tutte le gare fuori casa delle due squadre fino alla fine del campionato. 🔗 Leggi su Sololaroma.it

