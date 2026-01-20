Sterilizzazione fallita mamma e papà risarciti per la nascita della figlia non desiderata

La corte d’appello di Perugia ha stabilito il risarcimento per i genitori di una bambina, a seguito di una sterilizzazione tubarica eseguita in modo erroneo. La decisione riforma quella di primo grado del tribunale di Terni, evidenziando l’importanza di un intervento accurato e delle responsabilità delle strutture sanitarie. Questo episodio sottolinea l’importanza di garantire correttezza e tutela nel settore sanitario.

La corte d'appello di Perugia ha riformato la decisione di primo grado del tribunale di Terni, condannando una struttura sanitaria al risarcimento del danno per una sterilizzazione tubarica mal eseguita. La sentenza, che riconosce il diritto al risarcimento oltre che alla madre anche al padre.

