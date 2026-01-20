Stefano Sottile si racconta | stop riscatto e nuovi obiettivi

Stefano Sottile si apre in questa intervista, condividendo il suo percorso di riscatto e i progetti futuri. Nel consueto appuntamento del martedì di Sprint Zone, si approfondiscono le esperienze e le prospettive di uno dei protagonisti dell’alto italiano, offrendo uno sguardo sincero sul suo presente e le sue ambizioni.

Per l’appuntamento del martedì di Sprint Zone ospite Stefano Sottile, protagonista di una lunga chiacchierata sul presente e sul futuro dell’alto italiano. Il 2025 era iniziato nel migliore dei modi per il 27enne altista piemontese: dopo il quarto posto alle Olimpiadi di Parigi 2024 con il primato personale di 2,34, Sottile aveva subito confermato l’ottimo stato di forma superando 2,31 nella gara di esordio stagionale in Germania. La sua stagione è stata però rallentata da un persistente dolore alla schiena, che si è poi rivelato una microfrattura, costringendolo a quasi tre mesi di stop totale. 🔗 Leggi su Oasport.it

Stefano Sottile, high jump athlete, has started his rehabilitation program with hydrokinesitherapy, an essential approach to reduce joint load, improve mobility and support a progressive, safe return to sport! #Jmedical #SportsMedicine #Rehabilitation #Hydroki - facebook.com facebook