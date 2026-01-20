Recentemente, Stefano De Martino ha affrontato un momento difficile con la perdita del padre, Enrico. Suo amico e collega ha condiviso alcuni ricordi, ricordando un episodio legato a un impegno televisivo che li vedeva coinvolti. In questi giorni, il ballerino e conduttore si trova a riflettere sulla perdita e sul valore della famiglia, affrontando il dolore con compostezza e rispetto.

Sono giorni difficili per Stefano De Martino che sta facendo i conti con il profondo dolore per la scomparsa di papà Enrico. Una figura fondamentale nella vita del conduttore, come racconta oggi uno dei migliori amici del signor Enrico De Martino che svela anche un dettagli su Affari Tuoi. Enrico De Martino, il ricordo dell’amico. Intervistato da Il Mattino, Luigi Ferrone, migliore amico ed ex collega di Enrico De Martino, ha raccontato il volto privato dell’uomo e il legame fortissimo con il figlio Stefano De Martino. “Quello che non aveva, te lo dava – ha svelato Luigi, parlando di Enrico e descrivendo un uomo generoso e sempre sorridente -. 🔗 Leggi su Dilei.it

© Dilei.it - Stefano De Martino, parla l’amico del papà Enrico: “Dovevamo andare ad Affari Tuoi”

Stefano De Martino, Torre Annunziata si ferma per i funerali del papà Enrico: il dolore dietro le quinte e la puntata di "Affari Tuoi" che va in ondaA Torre Annunziata, Napoli, il lutto si fa sentire: Stefano De Martino si ferma per i funerali del padre Enrico.

Affari Tuoi di Stefano De Martino in onda nonostante la morte di papà Enrico, Rai non cancella la puntataStefano De Martino partecipa alla puntata di Affari Tuoi nonostante il recente lutto per la perdita del padre, Enrico.

La notizia è affiancata da contenuti social e video collegati all’argomento.

Argomenti discussi: Stefano De Martino, il papà Enrico nell'ultima uscita pubblica: Ho fatto di tutto per fargli vivere la mia passione; Stefano De Martino e il duetto con papà Enrico Come quella volta al Teatro delle Rose; Grave lutto per Stefano De Martino: è morto il papà Enrico; Morto il padre di Stefano De Martino. Il ricordo del conduttore: Abbandonato da mio nonno paterno e cresciuto dalla famiglia di mia madre. Poi se ne innamorò.

Si è notato. Stefano De Martino, il gesto di Antonino Spinalbese dopo la morte del papàNel pomeriggio del 19 gennaio il mondo dello spettacolo ha scoperto il dolore più grande di Stefano De Martino: è morto il papà, Enrico De Martino, punto di ... thesocialpost.it

Noi due…: Stefano De Martino ed Emma Marrone, l’annuncio bomba a C’è Posta per teNella seconda puntata di C’è Posta per Te, andata in onda sabato 17 gennaio, il destino ha rimesso sullo stesso palco – seppur in momenti diversi – due volti ... thesocialpost.it

Stefano De Martino ci ha fatto sorridere e tenuto compagnia ogni sera… ora stringiamoci attorno a lui in questo momento difficile con un #StefanoDeMartino #ForzaStefano - facebook.com facebook

Stefano De Martino, dopo la morte del padre arriva il gesto social di Antonino Spinalbese #belenrodriguez x.com