Stefano De Martino in lutto il gesto di Antonella Clerici in diretta VIDEO
Nella puntata di È sempre mezzogiorno del 20 gennaio 2026, si è osservato un clima più serio rispetto al solito, in seguito a un momento di lutto che coinvolge Stefano De Martino. Durante la trasmissione, Antonella Clerici ha fatto un gesto significativo in diretta, suscitando attenzione tra il pubblico e i presenti in studio. L’evento ha segnato l’atmosfera della giornata, sottolineando un momento di riflessione condivisa.
La puntata odierna di È sempre mezzogiorno, andata in onda la mattina del 20 gennaio 2026, si è aperta con un tono più raccolto rispetto al consueto. In studio, l’atmosfera è apparsa fin dai primi minuti segnata da una forte componente emotiva, legata a due eventi distinti: la scomparsa dello stilista Valentino Garavani e il lutto che ha colpito il conduttore Stefano De Martino. La conduttrice Antonella Clerici ha scelto di inserire entrambi i riferimenti all’interno della normale scaletta del programma, mantenendo un approccio sobrio ma evidente, nel rispetto della cronaca e del pubblico televisivo. 🔗 Leggi su Tvzap.it
“Voglio farlo anche in pubblico”. Lutto Stefano De Martino, il gesto di Antonella Clerici in tvDurante la puntata di questa mattina di È sempre mezzogiorno, si è percepito un’atmosfera più sobria del solito, influenzata da un momento di lutto che ha coinvolto Stefano De Martino.
Leggi anche: Antonella Clerici sgrida Stefano De Martino: “Mi raccomando”
Argomenti discussi: Affari Tuoi, Stefano De Martino imbarazza i concorrenti con una domanda scomoda; Lutto per Stefano De Martino: è morto suo padre Enrico; Lutto per Stefano De Martino, morto a 61 anni il papà Enrico. Gli trasmise la passione per la danza; Grave lutto per Stefano De Martino: è morto il papà Enrico.
I funerali del papà di Stefano De Martino, Enrico, a Torre Annunziata: lutto al Bar Stella - Funerali a Torre Annunziata per la morte di Enrico De Martino, papà di Stefano, conduttore di Affari Tuoi su Rai Uno ... fanpage.it
Lutto per Stefano De Martino, morto a 61 anni il papà Enrico. Gli trasmise la passione per la danza - È morto il papà di Stefano De Martino. Aveva 61 anni. Enrico De Martino si era ammalato e recentemente le sue condizioni erano peggiorate ... msn.com
Dopo la morte del padre, Stefano De Martino ha preferito il silenzio e la privacy. Arrivano i messaggi di Rai e Mediast: https://fanpa.ge/TEIpt facebook
La vicinanza a Stefano De Martino dopo la morte del padre, i messaggi di Rai e Mediaset x.com
Il modulo consente di cercare aggiornamenti e video relativi alla notizia pubblicata.