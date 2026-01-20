stefano de martino in lutto il gesto di antonella clerici in diretta video

Nella puntata di È sempre mezzogiorno del 20 gennaio 2026, si è osservato un clima più serio rispetto al solito, in seguito a un momento di lutto che coinvolge Stefano De Martino. Durante la trasmissione, Antonella Clerici ha fatto un gesto significativo in diretta, suscitando attenzione tra il pubblico e i presenti in studio. L’evento ha segnato l’atmosfera della giornata, sottolineando un momento di riflessione condivisa.

La puntata odierna di È sempre mezzogiorno, andata in onda la mattina del 20 gennaio 2026, si è aperta con un tono più raccolto rispetto al consueto. In studio, l’atmosfera è apparsa fin dai primi minuti segnata da una forte componente emotiva, legata a due eventi distinti: la scomparsa dello stilista Valentino Garavani e il lutto che ha colpito il conduttore Stefano De Martino. La conduttrice Antonella Clerici ha scelto di inserire entrambi i riferimenti all’interno della normale scaletta del programma, mantenendo un approccio sobrio ma evidente, nel rispetto della cronaca e del pubblico televisivo. 🔗 Leggi su Tvzap.it

“Voglio farlo anche in pubblico”. Lutto Stefano De Martino, il gesto di Antonella Clerici in tvDurante la puntata di questa mattina di È sempre mezzogiorno, si è percepito un’atmosfera più sobria del solito, influenzata da un momento di lutto che ha coinvolto Stefano De Martino.

