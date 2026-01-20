Stefano De Martino il regalo più bello al papà Enrico | Nonostante tutto…

Il 20 gennaio 2026, un momento di grande emozione ha segnato la trasmissione

Il pomeriggio del 20 gennaio 2026 si è aperto con un momento di forte commozione televisiva. A La volta buona l’atmosfera era diversa dal solito, segnata da un abbraccio ideale a Stefano De Martino, pronto a dare l’ ultimo saluto al padre. Un dolore composto, trattenuto, che ha attraversato lo studio e si è fatto sentire anche a casa, davanti allo schermo, nel giorno in cui il conduttore affronta una delle prove più difficili della sua vita. >> Pier Silvio Berlusconi rompe il silenzio sul lutto di Stefano De Martino: “Sono le sue parole” Papà Enrico se n’è andato troppo presto, a soli 61 anni. Ieri mattina ha lasciato per sempre la sua famiglia, spezzando una presenza che, pur discreta, era stata centrale nel percorso umano e professionale del figlio.🔗 Leggi su Caffeinamagazine.it

Affari Tuoi di Stefano De Martino in onda nonostante la morte di papà Enrico, Rai non cancella la puntataStefano De Martino partecipa alla puntata di Affari Tuoi nonostante il recente lutto per la perdita del padre, Enrico.

Stefano De Martino, addio al papà Enrico: “La mia ancora alla realtà”Stefano De Martino ha perso suo padre, Enrico, figura riservata e concreta, che aveva scelto di abbandonare la danza per dedicarsi alla famiglia.

