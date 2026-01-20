Stefano De Martino fissata la data del funerale del padre Enrico

A Torre Annunziata si è svolto il funerale di Enrico De Martino, padre di Stefano. La perdita prematura di Enrico, 61 anni, ha suscitato grande dolore nella comunità locale. La cerimonia si è svolta nel rispetto della memoria dell'uomo, lasciando un segno di cordoglio tra familiari e conoscenti.

Sono ore di lutto a Torre Annunziata per la prematura morte di Enrico De Martino, papà di Stefano. Il 61enne è morto ieri. Fatale una grave malattia contro la quale combatteva da tempo. Il decesso è avvenuto mentre si trovava nella sua abitazione di Torre Annunziata. Intanto, in attesa del.🔗 Leggi su Napolitoday.it

Stefano De Martino: è morto il padre Enrico De Martino, aveva 61 anniIl mondo dello spettacolo piange la perdita di Enrico De Martino, padre del conduttore Stefano De Martino, scomparso all’età di 61 anni nella mattinata del 19 gennaio.

Lutto per Stefano De Martino, muore suo padre Enrico: la causaIl mondo dello spettacolo piange la scomparsa di Enrico De Martino, padre di Stefano De Martino, avvenuta lunedì 19 gennaio 2026 all’età di 61 anni.

