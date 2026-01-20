Stasera in tv martedì 20 gennaio | Il principe cerca moglie

Ecco la programmazione dei film in onda questa sera, martedì 20 gennaio, sui principali canali televisivi. In prima serata, tra le proposte, troviamo il film

Ecco la guida dei film in tv in onda sui principali canali in prima serata stasera in tv martedì 20 gennaio. Scopri in anticipo i titoli in programma. A seguire anticipazioni e la guida dei film di stasera in tv con le pellicole trasmesse sui principali canali in prima serata stasera in tv martedì 20 gennaio. Scopri cosa sarà trasmesso in anticipo stasera in tv. Il principe cerca moglie (Coming to America) è un film commedia del 1988 diretto da John Landis, con Eddie Murphy, Arsenio Hall e James Earl Jones. Akeem è l'erede al trono di un immaginario e ricchissimo staterello africano e suo padre ha già combinato il suo matrimonio con una sottomessa fanciulla del luogo. 🔗 Leggi su 2anews.it

