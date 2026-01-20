Stalla distrutta a Carpineto la notte di capodanno da un incendio | denunciato un giovane

Nella notte di Capodanno, un incendio ha distrutto una stalla a Carpineto. I carabinieri hanno denunciato un giovane di 20 anni di Pescara, sospettato di aver causato il rogo involontariamente, con le accuse di incendio colposo e di aver acceso materiali pericolosi. Le indagini sono in corso per chiarire le cause dell'incidente.

I carabinieri hanno denunciato a piede libero un 20enne residente a Pescara, con l'accusa di incendio colposo e accensione ed esplosione di cose pericolose. Il giovane sarebbe il responsabile dell'incendio che nella notte di capodanno, poco dopo la mezzanotte del primo gennaio, a Carpineto della.

