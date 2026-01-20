Un 27enne di Casal di Principe è stato arrestato per stalking nei confronti dell'ex compagna, con comportamenti che includevano pedinamenti, telefonate moleste e violazioni di domicilio. La situazione è culminata in violenze, anche in un locale pubblico. La vicenda evidenzia le conseguenze di un comportamento ossessivo che ha portato all'intervento delle forze dell'ordine.

Dalla fine della relazione all’incubo quotidiano: pedinamenti, telefonate e violazioni di domicilio. Poi le violenze, fino all’arresto. Sabato pomeriggio, la Polizia di Stato ha eseguito un’ordinanza di custodia cautelare in carcere nei confronti di un 27enne di Casal di Principe, indagato per stalking ai danni dell’ex compagna. Secondo quanto emerso dagli accertamenti, la condotta persecutoria sarebbe iniziata nel settembre 2025, dopo l’interruzione del rapporto, e si sarebbe protratta nei mesi successivi. Le indagini hanno documentato pedinamenti costanti, molestie telefoniche e persino violazioni del domicilio della vittima. 🔗 Leggi su Teleclubitalia.it

© Teleclubitalia.it - Stalking alla ex compagna: picchiata anche in un locale, arrestato 27enne di Casal di Principe

