Stadio Roma | comitati progetto verso stop servono altre verifiche

La rete di comitati ambientalisti e di quartiere che si oppone alla costruzione dello stadio della AS Roma a Pietralata richiede ulteriori verifiche sul progetto. Dopo le recenti opposizioni, si evidenzia la necessità di approfondimenti per valutare impatti e sostenibilità, mantenendo un atteggiamento di attenzione e dialogo. La questione rimane aperta, con un focus su approfondimenti tecnici e ambientali prima di procedere ulteriormente.

La rete dei comitati ambientalisti e di quartiere, che si oppone alla realizzazione dello stadio della As Roma a Pietralata, sta affrontando una nuova sfida. Infatti, il progetto rischia di subire uno stop, poiché “la Soprintendenza archeologica di Stato ha comunicato all’As Roma la necessità di dover eseguire nuove verifiche e ulteriori scavi sull’area”. In una nota, i comitati spiegano: “Il progetto, che ha quindi bisogno di ulteriori approfondimenti per essere considerato definitivo, non rispetterebbe quanto previsto dal codice degli appalti e, ad oggi, non risponderebbe alle prescrizioni poste sull’opera dal Comune di Roma. 🔗 Leggi su Romadailynews.it © Romadailynews.it - Stadio Roma: comitati, progetto verso stop, servono altre verifiche Leggi anche: Stadio della Roma a Pietralata, i Friedkin consegnano il progetto. I comitati: “Non è quello definitivo” Leggi anche: Stadio Roma, si va verso il progetto finale: il piano di club e Comune per rispettare i tempi Scorrendo la pagina è possibile consultare contenuti social e video collegati. Argomenti discussi: Stadio della Roma, tensioni tra polizia e manifestanti: rinviati gli scavi archeologici. Il Campidoglio: Piena disponibilità al confronto con i comitati; Una villa romana mette in pericolo lo Stadio della Roma a Pietralata?; Tevere balneabile, al via la fase operativa: quattro gruppi di lavoro per la riqualificazione del fiume; Stadio Roma, blocco della Sovrintendenza: C'è una villa romana da riportare alla luce -. Stadio della Roma a Pietralata: una villa romana ferma i lavori - Il sogno giallorosso di vedere il nuovo stadio a Pietralata rischia di incappare in un ostacolo… millenario. Resti di una villa romana, cunicoli e ... funweek.it Stadio della Roma, nessun blocco per ritrovamenti archeologici: le ultime - In un comunicato ufficiale del Comune viene precisato come qualsiasi notizia relativa a stop sul progetto sia priva di fondamento. Tutti gli aggiornamenti ... ilromanista.eu STADIO PIETRALATA: Progetto CONSEGNATO! Friedkin vincono! Stadio Olimpico Grande Torino Torino - ROMA 18/01/2026 [settore ospiti] Serie A #ultrasitalia #TorinoFC #SerieA #ASRoma - facebook.com facebook Nuovo stadio della #Roma, nodo Soprintendenza: a Pietralata i resti di una villa romana e una serie di cunicoli e cisterne di un acquedotto x.com

La ricerca permette di visualizzare articoli e video su argomenti simili o correlati.