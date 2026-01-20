Stadio della Roma Pietralata riapre il fronte archeologico | chiesti nuovi scavi
Il progetto dello Stadio della Roma a Pietralata si trova in una fase di aggiornamenti, con la riapertura del fronte archeologico e la richiesta di nuovi scavi. Questa novità introduce ulteriori incognite nel percorso di realizzazione, rallentando i progressi previsti. La situazione richiede un approfondimento per comprendere le implicazioni e le tempistiche di un intervento che coinvolge aspetti storici e urbanistici.
Il progetto del nuovo stadio della Roma entra in una fase di incertezza proprio mentre sembrava pronto a compiere il passo decisivo. A Pietralata, area individuata per l’impianto, sono emersi nuovi rilievi archeologici che impongono ulteriori verifiche prima dell’avvio dei lavori, riaprendo un fronte tecnico e politico a pochi giorni dalla consegna del progetto definitivo in Campidoglio. Pietralata e i rilievi archeologici ancora aperti. Nell’area destinata allo stadio sono presenti resti di una villa romana, cunicoli e cisterne riconducibili a un antico acquedotto. Elementi già noti agli uffici competenti, ma che secondo l’ultima comunicazione del Ministero richiedono il completamento degli scavi archeologici prima di qualsiasi intervento strutturale. 🔗 Leggi su Sololaroma.it
