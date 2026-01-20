Stacca la corrente al vicino di casa che lo manda ko con due pugni | assolto dall’accusa di lesioni

Un uomo è stato assolto dall’accusa di lesioni dopo aver staccato la corrente al vicino, che lo aveva colpito con due pugni. L’episodio è avvenuto ad Ancona, quando l’uomo, uscendo di casa, ha notato il vicino usare una lucidatrice collegata alla corrente condominiale. La decisione della giustizia ha riconosciuto l’assenza di intenti aggressivi e ha chiarito il contesto del gesto.

ANCONA - Esce di casa e mentre si avvia per raggiungere il garage vede un vicino di casa intento a usare una lucidatrice utilizzando la corrente del condominio. «Guarda che così non va bene», gli avrebbe detto rimproverandolo che non poteva sfruttare la linea elettrica pagata da tutti i condomini.

