Sta giocando pochissimo ansia Gattuso | rischia la convocazione in nazionale

Gattuso sta vivendo un periodo di scarsa continuità in campo, alimentando preoccupazioni sulla sua convocazione in nazionale. Con gli spareggi mondiali alle porte, la sua partecipazione potrebbe dipendere dalle prossime prestazioni. L’Italia affronterà l’Irlanda del Nord e, in caso di vittoria, si qualificherà contro la vincente tra Bosnia e Galles. La situazione evidenzia l’importanza di ritrovare fiducia e forma in vista di un impegno cruciale.

Manca sempre meno all'impegno della nazionale italiana nei playoff per arrivare ai mondiali con gli azzurri che se la dovranno vedere contro l'Irlanda del Nord e, eventualmente, con la vincente della partita tra Bosnia e Galles in finale. Un appuntamento che gli azzurri non possono fallire se non si vuole rischiare di restare fuori dai mondiali di calcio per la terza volta consecutiva. Preoccupazione per Gattuso sui convocati dell'Italia (Ansa Foto) – calciomercato.it Gennaro Gattuso sta valutando insieme al suo staff quelli che potrebbero essere i calciatori sui quali fare affidamento in vista delle partite che attendono gli azzurri.

