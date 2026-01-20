Sprofondo Lazio | tris Como all' Olimpico

La Lazio subisce una sconfitta casalinga contro il Como, la quarta consecutiva all'Olimpico, dove non vince dal novembre scorso. La partita evidenzia alcune difficoltà della squadra, ormai lontana dai risultati desiderati in campionato. Un momento complicato che richiede analisi e interventi per ritrovare fiducia e migliorare le prestazioni nelle prossime gare.

Altro che Europa, la Lazio scivola ancora in casa dove non vince dal 23 novembre, subisce un'altra lezione di calcio dal Como. Finisce 0-3, come all'andata dominio totale dei giovani di Fabregas, un altro pianeta rispetto a una squadra stanca e demotivata. Posizione di classifica mediocre, una sorta di limbo imposto da una condotta societaria scellerata. Il presidente Lotito sotto accusa è chiamato a correre ai ripari con un paio di interventi sul mercato per rinforzare il gruppo. Servirà a poco perché la frattura col pubblico è insanabile ma almeno eviterà guai peggiori in una stagione da tutti contro tutti. 🔗 Leggi su Iltempo.it

Como spettacolare all’Olimpico: Lazio travolta 0-3Nel posticipo della 21ª giornata di Serie A, il Como ha battuto la Lazio 3-0 all'Olimpico.

