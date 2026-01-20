Analisi e previsioni di Sporting Braga-Nottingham Forest, partita valida per l’Europa League il 22 gennaio 2026 alle ore 21:00. Approfondiamo formazioni, quote e pronostici di questa sfida tra i Guerrieri portoghesi e i Reds inglesi, che si affrontano in una gara decisiva per la qualificazione, con due punti di differenza in classifica.

Sporting Braga e Nottingham Forest si daranno battaglia giovedì notte nella penultima gara della fase campionato di Europa League e potrebbero dare vita a una delle sfide più interessanti della giornata: le due squadre sono separate da soli 2 punti in classifica. I Guerrieri stanno facendo davvero bene: hanno 13 punti e al momento sarebbero. InfoBetting: Scommesse Sportive e Pronostici. 🔗 Leggi su Infobetting.com

© Infobetting.com - Sporting Braga-Nottingham Forest (Europa League, 22-01-2026 ore 21:00): formazioni, quote, pronostici. I Guerrieri ospitano i Reds

Sporting Braga-Nottingham Forest (Europa League, 22-01-2026 ore 21:00): formazioni, quote, pronostici. I Guerrieri ospitano i RedsAnalisi di Sporting Braga-Nottingham Forest, partita valida per l’Europa League in programma il 22 gennaio 2026 alle ore 21:00.

Leggi anche: Rangers-Sporting Braga (Europa League, 27-11-2025 ore 21:00): formazioni, quote, pronostici. Guerrieri nuovamente corsari in Scozia?

Di seguito sono raccolti video e contenuti online collegati alla notizia pubblicata.

Argomenti discussi: I temi della settima giornata di Europa League; Sporting Braga-Nottingham Forest (Europa League, 22-01-2026 ore 21:00): formazioni, quote, pronostici. I Gu...; Sporting Braga vs Nottingham Forest Pronostico: Anteprima e Analisi del Match | Europa League 22-01-2026; Braga-Nottingham Forest: orario, probabili formazioni e dove vederla in tv e streaming.

Il difensore centrale Adrian Leon Barisic va in prestito allo Sporting Clube de Braga con la formula del prestito con obbligo di riscatto. #rotblaulive #ForzaBasilea #Basilea x.com

Il Benfica ha subito una pesante sconfitta in casa contro lo Sporting Braga, provocando l’ira di José Mourinho, che ha deciso di punire i suoi giocatori "Oggi dormiremo nel centro di allenamento. Spero che i giocatori non riescano a riposare. Non andre - facebook.com facebook