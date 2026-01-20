Sport in tv oggi martedì 20 gennaio | orari e programma Dove vedere gli eventi in streaming

Ecco un’introduzione adatta alle tue richieste: Per martedì 20 gennaio, ecco gli eventi sportivi in programma in TV e streaming. La giornata si concentra sugli Australian Open, con il primo turno del torneo di Melbourne che si avvicina alla conclusione. Potrai seguire gli incontri dei principali tennisti italiani come Sinner, Musetti e Sonego, oltre alle gare del doppio con Errani e Paolini. Di seguito, orari e dettagli su come seguire gli eventi in diretta.

Oggi martedì 20 gennaio ci aspetta una giornata ricca di sport. Riflettori puntati sugli Australian Open, il primo Slam della stagione tennistica: sul cemento di Melbourne si conclude il primo turno e avremo così chiari i vari accoppiamenti: grande attesa per l'esordio di Jannik Sinner, Lorenzo Musetti, Lorenzo Sonego e anche del doppio composto da Sara Errani e Jasmine Paolini, senza dimenticarsi di Luca Nardi, Luciano Darderi ed Elisabetta Cocciaretto. Gli appassionati di sci alpino potranno divertirsi con il gigante femminile sulle nevi italiane di Kronplatz (tornerà in gara Federica Brignone ) e con la prima prova cronometrata della discesa libera maschile di Kitzbuehel, mentre la Coppa del Mondo di salto con gli sci offrirà la gara femminile a Zao.

