Sport in tv oggi martedì 20 gennaio | orari e programma completo Come vedere gli eventi in streaming

Scopri il palinsesto sportivo di oggi, martedì 20 gennaio, con orari e programmi completi. Potrai seguire gli eventi principali in diretta televisiva e streaming, tra cui gli Australian Open, il primo Slam della stagione tennistica, con le partite del primo turno in corso. Un’occasione per rimanere aggiornati sugli appuntamenti sportivi del giorno, dalla tv alle piattaforme online, in modo semplice e preciso.

Oggi martedì 20 gennaio ci aspetta una giornata ricca di sport. Riflettori puntati sugli Australian Open, il primo Slam della stagione tennistica: sul cemento di Melbourne si conclude il primo turno e avremo così chiari i vari accoppiamenti: grande attesa per l'esordio di Jannik Sinner, Lorenzo Musetti, Lorenzo Sonego e anche del doppio composto da Sara Errani e Jasmine Paolini, senza dimenticarsi di Luca Nardi, Luciano Darderi ed Elisabetta Cocciaretto. Gli appassionati di sci alpino potranno divertirsi con il gigante femminile sulle nevi italiane di Kronplatz (tornerà in gara Federica Brignone ) e con la prima prova cronometrata della discesa libera maschile di Kitzbuehel, mentre la Coppa del Mondo di salto con gli sci offrirà la gara femminile a Zao.

