Spoleto al via gli interventi di miglioramento sismico alla scuola Francesco Toscano

A Spoleto sono iniziati i lavori di miglioramento sismico della scuola primaria “Francesco Toscano”. L’intervento mira a rafforzare la struttura dell’edificio, garantendo maggiore sicurezza per studenti e docenti. L’intervento rientra nelle iniziative di adeguamento antisismico previste dal Comune, con lo scopo di preservare un ambiente scolastico sicuro e conforme alle normative vigenti. I lavori si svolgeranno nelle prossime settimane, senza interrompere le attività didattiche.

Spoleto, al via gli interventi di miglioramento sismico presso la scuola primaria "Francesco Toscano". Il Comune ha consegnato alla ditta selezionata tramite bando di gara, ISAM Srl, il cantiere per l'avvio dei lavori di miglioramento sismico che interesseranno la scuola primaria in via.

