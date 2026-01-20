Spesa benzina e casa | ecco la nuova stangata che colpisce le famiglie fiorentine nel 2026

Nel 2026, le famiglie fiorentine affrontano un incremento dei costi legati a spesa, carburante e abitazione. Con aumenti che complessivamente superano gli 820 euro annui per nucleo, questa situazione rappresenta una sfida economica significativa. È importante conoscere le variazioni e pianificare di conseguenza per affrontare al meglio questa fase di aumento generale dei costi di vita.

Scontrini che lievitano e affitti che continuano ad aumentare. Per le famiglie fiorentine il 2026 si apre con una nuova stangata che arriva a superare gli 820 euro annui a nucleo, considerando anche gli aumenti legati all’abitazione. Non una cifra marginale in una città che da anni già convive.🔗 Leggi su Firenzetoday.it

Le scorte alimentari e i buoni pasto che schizzano, le bollette luce e gas che esplodono e la benzina più cara: ecco perché nel 2026 Giorgia Meloni a Palazzo Chigi costa più di sempreNel 2026, i costi di governo sono cresciuti, con un impatto evidente su cittadini e imprese.

Stangata sulle famiglie, il carrello della spesa è aumentato del 24% in 5 anni. Le bollette addirittura del 34%Negli ultimi cinque anni, le famiglie italiane hanno affrontato un aumento significativo dei costi di vita.

Quanto ci costano le guerre? Tra mutui e carrello della spesa, nel 2026 paghiamo quasi 700 euro in più. Ecco perché - Non c’è bisogno di guardare le mappe militari per capire che siamo in un’economia di guerra: basta guardare lo scontrino della spesa o il tabellone del benzinaio. Mentre ... leggo.it

Istat, in 5 anni il carrello della spesa è salito del 24% - Nuovi rincari pesano sulle famiglie italiane e si sommano agli aumenti dei prezzi degli scorsi anni. Dal 2021 al 2025 l'inflazione cumulata ha raggiunto il 17,1%, secondo i dati ... ilmessaggero.it

I prezzi della benzina in Italia scendono fino a 1,684 €/litro al self-service, il livello più basso da oltre quattro anni. Il trend riflette un calo dei carburanti alla pompa, con effetti positivi sulla spesa quotidiana per gli automobilisti, mentre diesel e GPL seguono la te facebook