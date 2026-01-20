Speak & Spritz | Aperitivo linguistico con karaoke

Speak & Spritz è un aperitivo linguistico che combina conversazione, gioco e musica in un ambiente informale. Attraverso brevi lezioni di diverse lingue straniere, i partecipanti possono praticare, socializzare e divertirsi cantando nel karaoke. Un’occasione per arricchire le proprie competenze linguistiche in modo semplice e piacevole, condividendo un momento di convivialità con altri appassionati di lingue.

Nuovo anno, nuove lingue, nuove chiacchiere: torna l'aperitivo linguistico dove si parla, si gioca e si canta insieme! Si parte con lezioni flash di varie lingue straniere.

