Spalletti | Stimo Mou magari domani proverà una furbata Rinnovo? Non ho fatto niente per meritarlo

L'allenatore della Juventus, Luciano Spalletti, commenta la sfida della settima giornata di Champions League contro il Benfica. Nell’intervista, Spalletti esprime rispetto per Mourinho, ipotizzando possibili strategie future e sottolineando di non aver ancora raggiunto i risultati necessari per un rinnovo contrattuale. La partita si presenta come un'importante occasione per entrambe le squadre di consolidare le proprie posizioni nel girone.

"Nelle partite in cui c'è Mourinho si alza il volume del calcio e per me è motivo d'orgoglio essere sull'altra panchina". Luciano Spalletti non lesina complimenti al rivale, allenatore del Benfica, alla vigilia della gara della 7ª giornata di Champions League della sua Juventus. "Con lui c'è stato un primo periodo dove ci siamo detti qualcosa, più lui di me, perché sotto questo aspetto vince sempre, poi ci siamo apprezzati e stimati e sentiti al telefono svariate volte - aggiunge il tecnico bianconero -. Ultimamente questo non è successo e per me sarà un piacere rincontrarlo. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

