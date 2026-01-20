L'allenatore della Juventus, Luciano Spalletti, commenta la sfida contro il Benfica nella settima giornata di Champions League, sottolineando il rispetto per José Mourinho e la sua possibile strategia. In vista dell'incontro, Spalletti si mostra deciso e concentrato, senza anticipare novità o sorprese dal mercato. La partita rappresenta un momento importante della fase a gironi, con entrambe le squadre impegnate a ottenere un risultato positivo.

"Nelle partite in cui c'è Mourinho si alza il volume del calcio e per me è motivo d'orgoglio essere sull'altra panchina". Luciano Spalletti non lesina complimenti al rivale, allenatore del Benfica, alla vigilia della gara della 7ª giornata di Champions League della sua Juventus. "Con lui c'è stato un primo periodo dove ci siamo detti qualcosa, più lui di me, perché sotto questo aspetto vince sempre, poi ci siamo apprezzati e stimati e sentiti al telefono svariate volte - aggiunge il tecnico bianconero -. Ultimamente questo non è successo e per me sarà un piacere rincontrarlo. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - Spalletti: "Stimo Mou, magari domani proverà una furbata... Mercato? Non mi aspetto niente"

SPALLETTI E' UN GENIO DEL CALCIO VEDE COSE CHE ALTRI NEMMENO IMMAGINANO. IL NO AI BIANCONERI NON RINNEGO NULLA. MI STIMOLAV L'IDEA DI PROVARE A VINCERE LO SCUDETTO CONTRO LA JUVE - facebook.com facebook