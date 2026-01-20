Spalletti e Mourinho si sono affrontati poche volte, con il toscano che ha prevalso in due occasioni, la prima tre anni fa. Le loro sfide sono sempre state accompagnate da tensioni e commenti pungenti. Tuttavia, negli ultimi incontri, il confronto si è evoluto verso scambi di cortesie e riconoscimenti, segnando un diverso tono nelle loro interazioni, che vanno oltre il semplice campo di gioco.

Succede poco spesso, ma, quando si incontrano, non sono mai sfide banali. E durano ben oltre i novanta minuti. Perché entrambi sono abili in campo e pure fuori, hanno la lingua pungente davanti ai microfoni e sanno entrare nella testa dei propri giocatori come pochi. Luciano Spalletti e José Mourinho torneranno ad affrontarsi mercoledì (per la prima volta in Champions League) in Juve-Benfica, quasi esattamente 3 anni dopo l'ultima volta. E ben 1.186 giorni dopo che il toscano è riuscito finalmente a sfatare il tabù portoghese. Già, perché in questa rivalità ormai quasi maggiorenne (la prima volta che si sono trovati da avversari è stata la nella finale di Supercoppa Italiana dell'agosto 2008) Luciano ha battuto José soltanto alla settima occasione. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - Spalletti, incubo Mou: l'ha battuto solo due volte, la prima 3 anni fa. E quante frecciate...

“La boxe è salire sul ring a combattere, non è sui social. Lui ha meritato tutto”: si ritira Crawford, parla l’unico che l’ha battuto due volteTerence Crawford, considerato uno dei più grandi pugili degli ultimi anni, ha annunciato il suo ritiro a 38 anni.

Incubo terremoto in Romagna, nella notte la terra ha tremato altre due volte: i dati sulle scosseNella notte, la Romagna è stata interessata da due ulteriori scosse di terremoto, seguendo le precedenti di magnitudo 4.

Scorrendo la pagina è possibile consultare contenuti social e video collegati.

La bastonata di Mourinho e la gufata di Spalletti: Juve-Benfica amarcord - Domani sera allo Stadium si ritrovano due decani delle panchine: dalle tensioni del periodo zero tituli alla stima reciproca ... tuttosport.com

Capello: Chivu mi dà fiducia, Conte in Europa non trasmette serenità. Spalletti, occhio a Mou - Nel corso dell'intervista concessa all'edizione odierna della Gazzetta dello Sport, Fabio Capello ha analizzato l'andamento in Champions League delle italiane partendo dal Napoli: Il Copenaghen ... m.tuttomercatoweb.com

SPALLETTI ALLA JUVENTUS: DUE ANNI FA DICEVA COSE DIVERSE

Da quando è arrivato Spalletti la Juve è: - seconda per gol segnati - la seconda miglior difesa - seconda per differenza reti - seconda per tiri in porta - seconda per xG - più punti fatti dopo Inter e Milan Andiamo avanti e non buttiamo via tutto - facebook.com facebook