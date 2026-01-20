Alla vigilia della partita di Champions League contro il Benfica, Luciano Spalletti ha condiviso alcune riflessioni sul suo rapporto con José Mourinho. Il tecnico della Juventus ha ricordato un periodo particolare in cui le loro strade si sono incrociate, evidenziando aspetti del loro confronto professionale. Un dialogo che offre uno sguardo sulle dinamiche tra due allenatori di rilievo nel calcio europeo.

Alla vigilia della sfida di Champions League contro il Benfica, il tecnico della Juventus Luciano Spalletti ha parlato dei suoi precedenti con il collega portoghese. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - Spalletti e il rapporto con Mourinho: "C'è stato un periodo in cui..."

Leggi anche: “C’è stato un periodo in cui il sesso è stato una droga per me, andavo anche con 3/4 donne in poche ore. In fondo cercavo mia mamma”: lo confessa Walter Nudo

Leggi anche: Andy Murray: “C’è stato un periodo in cui io ed i Big Three vincevamo tutto”

Sono disponibili diversi contenuti social e video per ampliare la visione della notizia.

BALOTELLI: descrivi il tuo rapporto con Mourinho, Cassano e...

Argomenti discussi: Miretti, il rapporto con Spalletti e cosa gli ha detto la Juve per il futuro: parla papà Livio; Maignan promosso a Como: il segreto è nel rapporto con Filippi; Da Allegri a Pisacane, Spalletti e l'ossessione per le strette di mano: il nuovo capitolo a Cagliari fa il giro del web; Spalletti in prima fila, Mancini e Palladino in alternativa: Juve, chi dopo Tudor?.

L'analisi sul Benfica, il rapporto con Mourinho e le voci sul rinnovo: parla SpallettiLa conferenza stampa del tecnico della Juventus alla vigilia della sfida contro il Benfica in Champions League. msn.com

Juventus: Spalletti stuzzica Mourinho sulle sfide del passato, poi gli assist a Comolli su mercato e rinnovoSpalletti ironizza sulle polemiche sollevate da Mourinho quando allenava in Italia e serve due assist alla dirigenza della Juventus su mercato e rinnovo ... sport.virgilio.it

Contatti con Comolli per le prossime mosse di mercato La risposta di Spalletti è ironica Il tecnico scherza sul rapporto con il dirigente bianconero e poi spiega qual è la vera strategia per gli acquisti di gennaio: sentite la sua risposta #Spalletti #Juventus - facebook.com facebook

Spalletti scherza sul rapporto con Mourinho proponendogli un vino - uno di quelli che produce con la sua azienda, La Rimessa - abbastanza in linea col personaggio x.com