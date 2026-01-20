Spalletti calcio a Kelly in allenamento | che risate!

Durante l’allenamento della Juventus in vista della sfida di Champions League contro il Benfica, Spalletti ha coinvolto Kelly in un momento di leggerezza. L’allenatore ha scherzato con il difensore inglese, creando un clima rilassato prima di una partita importante. Un episodio che ha mostrato il lato più informale e umano del team, contribuendo a rafforzare lo spirito di gruppo in vista della gara.

