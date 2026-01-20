Spagnatragedia treni | 3 giorni di lutto

La Spagna ha dichiarato tre giorni di lutto nazionale in seguito all'incidente ferroviario avvenuto in Andalusia, che ha causato la perdita di 40 vite. Si tratta del peggior incidente sulla linea ad alta velocità nel paese dal 2013. Durante questo periodo, vengono osservate le commemorazioni ufficiali e si esprime vicinanza alle famiglie delle vittime.

9.06 Da oggi la Spagna osserva 3 giorni di lutto nazionale per le 40 persone morte nel più grave incidente ferroviario dal 2013, sulla linea ad alta velocità in Andalusia. "E' un giorno di dolore per tutta la Spagna", ha detto il primo ministro Pedro Sanchez ai giornalisti durante una visita ad Adamuz ieri, dichiarando tre giorni di lutto nazionale. "Troveremo la risposta e, una volta accertata la causa di questa tragedia, la presenteremo con assoluta trasparenza", ha assicurato il premier socialista.🔗 Leggi su Servizitelevideo.rai.it

Tragedia sui binari in Spagna. Deragliano due treni in un rettilineo causando almeno 39 mortiNella serata di domenica nel sud della Spagna, due treni ad alta velocità sono deragliati su un rettilineo, provocando almeno 39 decessi e 73 feriti.

Disastro ferroviario Spagna, tre giorni di lutto. Trovato un giunto rotto, possibile causaIn Spagna, tre giorni di lutto nazionale sono stati decretati a seguito di un disastro ferroviario.

Qui sotto trovi una selezione di post e contenuti legati allo stesso argomento.

Treni deragliati in Andalusia, 40 morti e 150 feriti. Trovato un giunto rotto. 3 giorni di lutto - Oggi i Reali ad Adamuz, luogo sciagura ferroviaria; Spagna, scontro fra due treni AV: almeno 39 morti e oltre 70 feriti; Scontro di treni in Andalusia, giunto rotto sui binari. Almeno 40 morti e 37 dispersi; “Un Paese sotto shock”: la Spagna travolta dalla commozione dopo il disastro ferroviario.

Incidente ferroviario in Spagna: le possibili cause della tragedia - Un’accurata video animazione realizzata da Telemadrid prova a ricostruire le possibili dinamiche del grave incidente ferroviario avvenuto in Spagna, offrendo una rappresentazione ... ilgazzettino.it