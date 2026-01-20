Spagna un nuovo incidente ferroviario

Un nuovo incidente ferroviario si è verificato in Spagna, nelle vicinanze di Gelida, in Catalogna. Un treno è deragliato alle 22:40, causando il ferimento di almeno 20 persone, di cui cinque in condizioni gravi. Le autorità stanno intervenendo per soccorrere i coinvolti e chiarire le cause dell’incidente.

22.40 Nuovo incidente ferroviario in Spagna. Un treno è deragliato vicino Gelida in Catalogna, causando il ferimento di almeno 20 persone, di cui cinque in gravi condizioni. A causa delle forti piogge, un muro di contenimento è crollato al passaggio del convoglio. Il primo ministro, Albert Dalmau, fa sapere che segue "con attenzione l'evoluzione dell'incidente". "Sono state mobilitate tutte le risorse necessarie per garantire la sicurezza delle persone coinvolte" ha scritto su X". Sul posto le ministre all'Interno e Salute.

