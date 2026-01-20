Spagna un altro disastro ferroviario! Morti e feriti

Un incidente ferroviario ha coinvolto la Catalogna nella serata di oggi, causando vittime e feriti. Si tratta del secondo disastro di questo tipo in meno di 48 ore nella regione. Le autorità stanno intervenendo per gestire la situazione e fare chiarezza sulle cause dell'incidente.

Un grave incidente ferroviario ha scosso la Catalogna nella serata di oggi, segnando il secondo deragliamento in appena 48 ore. A Gèlida, un treno della linea R-4 di Rodalies è deragliato dopo che un muro di contenimento dell’autostrada AP-7 è crollato sui binari a causa del maltempo. Il bilancio provvisorio parla di circa 40 persone ferite, cinque delle quali in condizioni gravi, e del decesso del macchinista, rimasto intrappolato nella cabina di guida insieme ad altri tre colleghi impegnati in attività di formazione. Secondo le prime ricostruzioni, il convoglio ha urtato le macerie finite sui binari dopo il cedimento della struttura, presumibilmente indebolita dalle forti precipitazioni delle ultime ore. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it

